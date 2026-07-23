Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Подсчитана реальная переплата при разных видах ипотеки

Эксперт Просвиров: рыночная ипотека — самая дорогая, но при скидке может быть выгодна
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Рынок ипотеки в 2026 году переживает трансформацию. После ажиотажного декабря 2025 года, когда выдачи ипотеки выросли вдвое, в январе 2026 года объем выдач рухнул на 49%, рассказал «Газете.Ru» Юрий Просвиров, коммерческий директор «Сити21».

На примере однокомнатной квартиры площадью 37,1 кв. м стоимостью 8,2 млн рублей в подмосковном ЖК эксперт сравнил три варианта: субсидированную ипотеку, траншевую и рыночную. Срок кредита — 15 лет, первоначальный взнос — 20,1%.

Субсидированная ипотека. Ставка 11,89% на весь срок, сумма кредита — 6,56 млн рублей, ежемесячный платеж — 78 226 рублей. Скидка на квартиру не предоставляется. Плюсы: платеж ниже, чем при других вариантах, возможность досрочного погашения со второго месяца, меньшая переплата в долгосрочном периоде.

Траншевая ипотека. Скидка на квартиру — 9%, стоимость — 7,47 млн рублей. Ставка — 19,2%, сумма кредита — 5,97 млн рублей. Платеж на период строительства — 37 900 рублей (проценты начисляются только на выданные транши), после ввода дома — 102 611 рублей. Плюсы: минимальная нагрузка на стройке, возможность рефинансирования после получения ключей при снижении ключевой ставки ЦБ.

Рыночная ипотека. Ставка 19,2%, платеж — 101 279 рублей. Самый дорогой вариант, но при скидке 15–25% на квартиру может оказаться выгоднее субсидированной.

«В проектах с существенными скидками (15–25%) классическая рыночная ипотека может оказаться выгоднее субсидированной или траншевой. Скидку при субсидированной ипотеке теряют — цена остается базовой. Если дисконт перекрывает разницу в ставке, рыночная ипотека становится предпочтительнее», — комментирует Просвиров.

Эксперт также дал советы, какой инструмент выбрать.

Субсидированная — для тех, кто планирует платить весь срок и не хочет рисковать ростом ставки.

Траншевая — для тех, кто снимает жилье на время стройки, ждет продажи старой квартиры или хочет сохранить деньги в обороте. После ключей — рефинансирование.

Рыночная — для тех, кому нужна небольшая сумма на короткий срок, но сегодня она дороже всего.

«При выборе важно учитывать все факторы и просить у менеджера подробный расчет под вашу стратегию», — резюмирует эксперт.

Ранее россияне рассказали, по какой ставке готовы брать ипотеку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!