Подсчитана реальная переплата при разных видах ипотеки

Эксперт Просвиров: рыночная ипотека — самая дорогая, но при скидке может быть выгодна

Рынок ипотеки в 2026 году переживает трансформацию. После ажиотажного декабря 2025 года, когда выдачи ипотеки выросли вдвое, в январе 2026 года объем выдач рухнул на 49%, рассказал «Газете.Ru» Юрий Просвиров, коммерческий директор «Сити21».

На примере однокомнатной квартиры площадью 37,1 кв. м стоимостью 8,2 млн рублей в подмосковном ЖК эксперт сравнил три варианта: субсидированную ипотеку, траншевую и рыночную. Срок кредита — 15 лет, первоначальный взнос — 20,1%.

Субсидированная ипотека. Ставка 11,89% на весь срок, сумма кредита — 6,56 млн рублей, ежемесячный платеж — 78 226 рублей. Скидка на квартиру не предоставляется. Плюсы: платеж ниже, чем при других вариантах, возможность досрочного погашения со второго месяца, меньшая переплата в долгосрочном периоде.

Траншевая ипотека. Скидка на квартиру — 9%, стоимость — 7,47 млн рублей. Ставка — 19,2%, сумма кредита — 5,97 млн рублей. Платеж на период строительства — 37 900 рублей (проценты начисляются только на выданные транши), после ввода дома — 102 611 рублей. Плюсы: минимальная нагрузка на стройке, возможность рефинансирования после получения ключей при снижении ключевой ставки ЦБ.

Рыночная ипотека. Ставка 19,2%, платеж — 101 279 рублей. Самый дорогой вариант, но при скидке 15–25% на квартиру может оказаться выгоднее субсидированной.

«В проектах с существенными скидками (15–25%) классическая рыночная ипотека может оказаться выгоднее субсидированной или траншевой. Скидку при субсидированной ипотеке теряют — цена остается базовой. Если дисконт перекрывает разницу в ставке, рыночная ипотека становится предпочтительнее», — комментирует Просвиров.

Эксперт также дал советы, какой инструмент выбрать.

Субсидированная — для тех, кто планирует платить весь срок и не хочет рисковать ростом ставки.

Траншевая — для тех, кто снимает жилье на время стройки, ждет продажи старой квартиры или хочет сохранить деньги в обороте. После ключей — рефинансирование.

Рыночная — для тех, кому нужна небольшая сумма на короткий срок, но сегодня она дороже всего.

«При выборе важно учитывать все факторы и просить у менеджера подробный расчет под вашу стратегию», — резюмирует эксперт.

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