Били током: в Казани у уличных фотографов изъяли обезьян и попугая

В Казани изъяли экзотических животных, которых использовали для платного фотографирования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

У уличных фотографов забрали двух обезьян и попугая. Поводом для проверки стали многочисленные обращения жителей, которые жаловались на незаконное оказание фотоуслуг с дикими животными и ненадлежащие условия их содержания. Отмечается, что на шеях у обезьян были электрошокеры, используемые для подавления агрессии.

У попугая отсутствовал обязательный микрочип, несмотря на то что был оформлен паспорт. Это означает, что точно идентифицировать птицу невозможно, а также легальность ее перевозки в страну.

В отношении нарушителей были оформлены протоколы об административных правонарушениях за нарушение порядка оказания услуг, а также за предпринимательскую деятельность без регистрации.

До этого в Адыгее из дома, где обезьяна расправилась с 84-летней пенсионеркой, изъяли более 60 экзотических животных.

Ранее адвокат рассказал, каких животных нельзя содержать дома.