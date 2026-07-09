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Общество

Адвокат рассказал, каких животных нельзя содержать дома

Адвокат Сергеев: экзотические питомцы могут создать проблемы до изъятия жилья
Shutterstock

Тренд на экзотических питомцев набирает обороты: львы, питоны, скорпионы все чаще появляются в городских квартирах. Но мода на необычных животных может обернуться серьезными последствиями. В комментарии «Газете.Ru» Андрей Сергеев, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп», рассказал, каких животных нельзя держать в жилых помещениях.

«В новой редакции перечня запрещенных животных, утвержденного распоряжением правительства РФ от 08.05.2025, прописано, кого нельзя держать в жилых помещениях. В перечень включены животные, представляющие опасность для человека, а также те, которые не приспособлены к жизни вне привычной среды обитания», — объяснил он.

Среди них:

— пресмыкающиеся: королевская кобра, питон, комодский варан, крокодилы, каймановые черепахи с панцирем более 30 см;

— земноводные: ядовитые разновидности лягушек (ужасный листолаз, щитоголовая квакша);

— паукообразные: многие виды скорпионов, пауки — черная вдова, все виды тарантулов, шестиглазые песочные пауки;

— млекопитающие: тюлени, медвежьи, львы, гепарды, пумы, рыси, волки, лисицы, хоботные, приматы, дикобразы;

— птицы: киви, журавли, соколы, совы;

— хрящевые рыбы: скаты, акулы;

— костные рыбы: электрический угорь;

— коралловые полипы: зоантарии.

«Содержание подобных животных противоречит правилам общежития и уважения прав соседей. Собственники и наниматели жилья обязаны соблюдать права соседей и требования законодательства, в том числе по пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам», — отметил адвокат.

Если жилец использует квартиру не по назначению (например, содержит запрещенных животных), систематически нарушает права соседей или портит жилье, собственник может вынести предупреждение. Если нарушения не устраняются, возможны серьезные последствия, вплоть до необходимости покинуть жилье по решению суда, резюмировал Андрей Сергеев.

Ранее в России объяснили, почему лисы стали чаще появляться в городах.

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