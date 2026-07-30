Учитель йоги побил мировой рекорд по подводным отжиманиям

Йог сделал 86 отжиманий под водой на одном вдохе и установил мировой рекорд

Учитель йоги во Вьетнаме установил мировой рекорд, сделав 86 отжиманий под водой на одном вдохе, пишет UPI.

Камал Калой родом из Индии, но сейчас живет во Вьетнаме и работает преподавателем йоги. Рекордную попытку он сделал в бассейне в Ниньбине. По словам мужчины, подготовиться к испытанию ему помогли многолетние занятия йогой, гимнастикой и тренировки по задержке дыхания.

Калой способен задерживать дыхание примерно на шесть минут и утверждает, что тренировался не просто находиться под водой, но и выполнять физические упражнения в условиях нехватки кислорода.

Это уже не первое необычное достижение спортсмена. В 2020 году он установил рекорд Гиннесса, последовательно выполнив под водой 21 позу йоги.

После изучения видеозаписей и других доказательств комиссия Книги рекордов Гиннесса официально признала новое достижение Калоя.

Сам Камал говорит, что после первого мирового рекорда понял, на что способен, и решил продолжить испытывать пределы своих возможностей.

Ранее женщина, у которой на теле 106 татуировок с акулами, установила рекорд Гиннесса.