Учитель йоги побил мировой рекорд по подводным отжиманиям

Учитель йоги во Вьетнаме установил мировой рекорд, сделав 86 отжиманий под водой на одном вдохе, пишет UPI.
Камал Калой родом из Индии, но сейчас живет во Вьетнаме и работает преподавателем йоги. Рекордную попытку он сделал в бассейне в Ниньбине. По словам мужчины, подготовиться к испытанию ему помогли многолетние занятия йогой, гимнастикой и тренировки по задержке дыхания.
Калой способен задерживать дыхание примерно на шесть минут и утверждает, что тренировался не просто находиться под водой, но и выполнять физические упражнения в условиях нехватки кислорода.
Это уже не первое необычное достижение спортсмена. В 2020 году он установил рекорд Гиннесса, последовательно выполнив под водой 21 позу йоги.
После изучения видеозаписей и других доказательств комиссия Книги рекордов Гиннесса официально признала новое достижение Калоя.
Сам Камал говорит, что после первого мирового рекорда понял, на что способен, и решил продолжить испытывать пределы своих возможностей.
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