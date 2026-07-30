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Общество

В Аргентине семь человек не выжили при крушении вертолета

Вертолет потерпел крушение во время тренировки по тушению пожаров в Аргентине
Wikimedia Commons

В Аргентине во время тренировки по тушению лесных пожаров потерпел крушение вертолет Bell 412. Об этом сообщил губернатор провинции Сан-Хуана Марсело Оррего в социальной сети X.

По его информации, в результате инцидента несовместимые с жизнью травмы получили семь человек, в том числе четыре высокопоставленных чиновника. На место крушения направили спасателей.

По предварительным данным, вертолет совершал тренировочный полет перед отправкой в соседнюю провинцию для оказания помощи в тушении пожаров. Воздушное судно упало в природном парке Ишигуаласто. По факту произошедшего организовали расследование.

23 июля в Чехии потерпел крушение военный вертолет UH-1Y Venom, на борту которого находились пять военнослужащих. По информации портала iDNES, авиакатастрофа произошла в районе города Намешть-над-Ославоу. В результате происшествия один человек не выжил.

На месте работали подразделения интегрированной системы спасения. В армии заявили, что дополнительная информация будет опубликована, как только это позволит ситуация.

Ранее на Кубани рухнул вертолет Ми-2.

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