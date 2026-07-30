В Астраханской области город остался без водоснабжения

Прорыв трубы в районе поселка Печеневка в Ахтубинском районе Астраханской области оставил без водоснабжения Ахтубинск. Об этом рассказал глава города Александр Сиваков в мессенджере «Максе».

«Информирую вас о текущей ситуации при устранении аварии в районе Печеневки: в настоящий момент выявлены две аварии. На месте работают пять единиц техники. Специалисты ведут комплекс аварийно‑восстановительных мероприятий», — уточнил Сиваков.

По словам главы Ахтубинска, аварийная бригада приступила к сварочным работам на трубе.

До этого пресс-служба прокуратуры Приморья сообщила, что днем 29 июля из-за аварийного отключения фидеров на подстанции «Мингородок» без электроснабжения остались более 16 тысяч жителей домов по улицам 1-я Флотская, 4-я Флотская, Луговая, Каплунова, Ладыгина, Спиридонова, Шепеткова и других во Владивостоке.

Ранее часть Крыма осталась без воды из-за аварии.