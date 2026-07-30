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Общество

Россиянин сломал стену и поджег квартиру соседки с помощью самодельного огнемета

Жителя Новокузнецка отправили в колонию за попытку сжечь квартиру соседки
Сергей Аверин/РИА Новости

В Кузбассе осудили мужчину, который устроил пожар в квартире соседки после бытового конфликта, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Новокузнецка. Мужчина в алкогольном опьянении поссорился с соседкой, проживающей за стеной.

В ходе ссоры он пробил молотком сквозное отверстие в стене, а затем поднес к дыре аэрозольный баллон с пропан-изобутановой смесью и поджег его зажигалкой.

Огненная струя попала в квартиру женщины, от чего загорелись обои, однако пожара удалось избежать. Тогда хулиган вышел на балкон и, вооружившись металлической гардиной, разбил две оконные рамы на балконе потерпевшей.

Заводской районный суд признал мужчину виновным в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном общеопасным способом.

Подсудимый вину признал, раскаялся и пообещал возместить ущерб. Тем не менее по решению суда следующие два года он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Нижегородской области поймали пиромана, годами поджигавшего чужие постройки.

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