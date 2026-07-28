В Нижегородской области задержали пиромана, годами поджигавшего чужие постройки

В Володарском округе Нижегородской области задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в серии поджогов, сообщает УМВД по региону.

По данным следствия, весной 2026 года он поджег сарай в поселке Ильиногорск, а результаты пожарно-технической экспертизы подтвердили, что возгорание произошло из-за занесения открытого источника огня. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Как установили правоохранители, задержанный также может быть причастен к поджогам неэксплуатируемого двухэтажного здания и еще одной постройки в поселке Ильино, совершенным в 2023 и 2024 годах.

«Расследование возбужденных по данным фактам уголовных дел возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам» — отметили в полиции.

Какое наказание теперь грозит пироману, не уточняется.

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