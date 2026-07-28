Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Нижегородской области задержали пиромана, годами поджигавшего чужие постройки

В Нижегородской области задержали мужчину, устроившего серию поджогов
Shutterstock

В Володарском округе Нижегородской области задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в серии поджогов, сообщает УМВД по региону.

По данным следствия, весной 2026 года он поджег сарай в поселке Ильиногорск, а результаты пожарно-технической экспертизы подтвердили, что возгорание произошло из-за занесения открытого источника огня. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Как установили правоохранители, задержанный также может быть причастен к поджогам неэксплуатируемого двухэтажного здания и еще одной постройки в поселке Ильино, совершенным в 2023 и 2024 годах.

«Расследование возбужденных по данным фактам уголовных дел возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам» — отметили в полиции.

Какое наказание теперь грозит пироману, не уточняется.

Ранее сантехник-пироман напился и спалил пять машин в Краснодаре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!