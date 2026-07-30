Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Татарстан примет юбилейный Чемпионат России по гольфу

Юбилейный 35-й Чемпионат России по гольфу пройдет в Казани в августе
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Казани с 5 по 8 августа пройдет юбилейный 35-й Чемпионат России по гольфу, сообщает пресс-служба чемпионата.

Чемпионскую неделю 2 августа откроет первый в истории Чемпионата России pro-am, а 4 августа пройдет официальное открытие и пресс-конференция с участием двух шестикратных чемпионов России Владимиром Осиповым и Тимуром Рамазановым. Всего на старт чемпионата на поле клуба «Ак Барс» выйдет 120 гольфистов из 12 регионов России. Также на соревнование заявились 19 мастеров спорта и 29 кандидатов в мастера спорта.

В чемпионате примут участие шестикратный чемпион России Владимир Осипов, трехкратная чемпионка Екатерина Малахова, четырехкратный и действующий чемпион Егор Ерошенко, чемпионка Александра Чекалина и другие.

За 1 раунд гольфисты сыграют 18 лунок.

Как отметил президент Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко, «в августе весь российский гольф будет следить за XXXV Чемпионатом России по гольфу».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!