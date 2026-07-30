Татарстан примет юбилейный Чемпионат России по гольфу

Юбилейный 35-й Чемпионат России по гольфу пройдет в Казани в августе

В Казани с 5 по 8 августа пройдет юбилейный 35-й Чемпионат России по гольфу, сообщает пресс-служба чемпионата.

Чемпионскую неделю 2 августа откроет первый в истории Чемпионата России pro-am, а 4 августа пройдет официальное открытие и пресс-конференция с участием двух шестикратных чемпионов России Владимиром Осиповым и Тимуром Рамазановым. Всего на старт чемпионата на поле клуба «Ак Барс» выйдет 120 гольфистов из 12 регионов России. Также на соревнование заявились 19 мастеров спорта и 29 кандидатов в мастера спорта.

В чемпионате примут участие шестикратный чемпион России Владимир Осипов, трехкратная чемпионка Екатерина Малахова, четырехкратный и действующий чемпион Егор Ерошенко, чемпионка Александра Чекалина и другие.

За 1 раунд гольфисты сыграют 18 лунок.

Как отметил президент Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко, «в августе весь российский гольф будет следить за XXXV Чемпионатом России по гольфу».