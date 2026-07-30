Житель Петербурга поссорился с мужчиной из-за парковки и ударил его битой по голове

В Петербурге мужчину задержали за нападение с битой на незнакомца

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 39-летнего мужчину, напавшего с битой на водителя из-за парковочного места, сообщает УМВД по городу и области.

Инцидент произошел утром 29 июля у метро «Академическая» в Калининском районе. Около 10:54 очевидцы сообщили в полицию о драке, уточнив, что один из участников вооружен битой.

По данным следствия, конфликт возник внезапно. Сначала мужчина избил 40-летнего оппонента руками, затем взял биту и ударил его по голове. В завершение агрессор повредил автомобиль, принадлежащий пострадавшему.

Его госпитализировали, а нападавшего задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ведется следствие.

Ранее в Тольятти мужчина жестоко избил незнакомца за оскорбление в адрес родственника.