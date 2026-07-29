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Общество

В Тольятти мужчина жестоко избил незнакомца за оскорбление в адрес родственника

В Тольятти мужчина избил собутыльника, который якобы оскорбил его родственника
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Тольятти полицейские задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 43-летнего местного жителя, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел поздно вечером во дворе дома на улице Спортивной в Автозаводском районе. Потерпевший возвращался домой и встретил компанию мужчин. В ходе разговора между ним и одним из собутыльников возник конфликт, переросший в драку. В результате пострадавший был госпитализирован с серьезными травмами.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на соседних домах, и составили ориентировку на подозреваемого. В течение суток сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, внешне схожего с разыскиваемым. На допросе задержанный признал свою вину. Он пояснил, что потерпевший оскорбил его родственника, после чего он набросился на обидчика с кулаками.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий на время предварительного расследования.

Ранее в Подмосковье 19-летняя девушка обвинила полицейских в избиении.

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