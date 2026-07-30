В Госдуме призвали не превращать сельские школы в «девятилетки»

В сельских школах Подмосковья массово отказывают в зачислении школьников в 10-й класс — это связано с нехваткой бюджетных средств и может обернуться большой социальной проблемой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

«В одной из сельских подмосковных школ детям отказывают в зачислении в 10-й класс, потому что его просто не будет. Старшие классы закрывают, как вариант детям предлагают ездить в другие школы за 30-35 км. Такие случаи происходят не первый год, и не только в Подмосковье. Сельские школы превращают в «девятилетки», в городских школах ликвидируют общеобразовательные классы, а в профильные 10-е классы не допускают даже хорошистов, мол, мест нет, жесткий отбор. Посылают детей в колледжи, а там тоже 10-12 человек на бюджетное место, и все с высокими баллами. Получается, в школе за репетиторов плати, в колледже — плати, в вузе — плати. А что делать детям без блестящих успехов в учебе и богатых родителей – а таких большинство? Идти в маргиналы, на улицу? Массовое «отлучение» от школьного образования грозит обернуться социальной бедой», — заявил Миронов.

По его мнению, происходящее в системе образования имеет в основе одну причину — нехватку бюджетных средств на образование.

«По сути мы видим ползучую оптимизацию старшей школы. Детей вместо этого направляют в колледжи. Но тогда надо делать так, чтобы там для всех хватало бюджетных мест. Чтобы среднее профессиональное образование было бесплатным. Если финансирования не хватает, то куда ни направляй детей, для бесплатного образования везде будет оставаться узкое «бутылочное горлышко», — отметил Миронов.

Депутат считает, что нужно увеличить госрасходы на образование до 7% ВВП. Дополнительные средства, по его словам, нужны для соблюдения конституционных прав граждан.

Ранее омбудсмен рассказала о жалобах на отказы в зачислении детей в 10 класс.