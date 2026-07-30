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Общество

Сергей Собянин рассказал о ремонте двух корпусов Морозовской больницы

Собянин: Морозовская больница помогает детям из 89 субъектов России
Сергей Гунеев/РИА Новости

Морозовская больница помогает не только маленьким москвичам, но и детям из 89 регионов России. Об этом заявил член бюро высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, больница сохранила статус крупнейшего детского многопрофильного стационара в России

«Ежегодно здесь получают помощь больше 10 тыс. детей из других регионов», — приводят слова Собянина на сайте партии.

Также градоначальник рассказал о полном обновлении двух корпусов — Центра по проведению расширенного неонатального скрининга и неонатологического отделения.

Он уточнил, что в центре отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, а также оснастят здание современными инженерными системами.

При этом внешний исторический облик здания будет сохранен. Для этого специалисты приведут в порядок кирпичную кладку и восстановят белые декоративные детали фасада.

В свою очередь, корпус неонатологического отделения получит новый утепленный навесной вентилируемый фасад. Его выполнят в том же стиле, что и фасад главного корпуса. При этом внутри полностью обновят инженерные системы, установят новые лифты и заменят внутренние коммуникации.

«Мы формируем современную функциональную среду, благодаря которой повысится качество и доступность медицинской помощи», — отметил мэр столицы.

В «Единой России» напомнили, что за последние четыре года по народной программе партии в России открыли 20 новых детских больниц и корпусов. До 2030 года планируется дооснастить и переоснастить 180 детских больниц и более 500 детских поликлиник.

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