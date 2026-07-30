В России захотели проверить серийных доносчиков на вымогательство

Партия «Новые люди» запустила проект «Россия без доносов», в ходе которого будут осуществлены проверки доносчиков на вымогательство и заказные обращения. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что он провел встречу с блогерами и стримерами, которые рассказали о массовых обвинениях в «экстремистских действиях» со стороны «известных доносчиков». По их словам, после подобных заявлений у них начинаются проблемы с концертами и рекламными контрактами.

«В искренность и природную бдительность доносчиков я слабо верю. Допускаю простую схему: хочешь навредить конкуренту — приходишь к всем известным профессионалам и заказываешь донос», — написал вице-спикер.

Даванков добавил, что партия планирует собрать подобные истории, после чего обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела против «каждого, кто троит на доносах не только карьеру, но и финансовое благополучие».

Ранее Даванков призвал лишить «Соловьев Live» госфинансирования.