Даванков призвал лишить «Соловьев Live» госфинансирования после слов ведущего
Зампред председателя Госдумы Владислав Даванков в Telegram-канале призвал лишить телеканал «Соловьев Live» госфинансирования.

Депутат признался, что не понимает зачем и для кого вещает данное СМИ.

«Я думал, что люди оттуда доносят позицию бойцов СВО, продвигают идею, что это герои и пример для подражания. Больше я так не считаю», — написал парламентарий.

Вице-спикер не согласился с позицией ведущего канала Сергея Карнаухова, который считает нормальным, когда муж приходит с СВО и бьет жену.

«Карнаухов, видимо, считает домашнее насилие нормальным. И мне противно от того, что такие люди получают трибуну на канале, который живет за счет госфинансирования», — заявил вице-спикер Госдумы.

Даванков призвал телеканал выбрать — «разогнать быдло-ведущих или отказаться от госфинансирования и работать на донаты».

В апреле в эфире передачи «Соловьев Live» Карнаухов заявил, что жены вернувшихся с фронта военных в случае побоев со стороны мужа из-за посттравматического синдрома должны «терпеть» и «целовать ему ноги», а не подавать на развод. Как заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, задача властей и общества — не обсуждать избиения, а объяснять женам военнослужащих, как им вместе «вернуться к нормальной жизни».

Ранее депутат Останина заявила, что в проблемах семей бойцов СВО виноваты не жены, а власти.

 
