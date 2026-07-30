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Общество

Женщина занималась сутенерством, продавая секс-услуги девочек-подростков

В США задержали женщину, занимавшуюся вовлечением детей в проституцию
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В США задержали женщину, подозреваемую в попытке торговли людьми и вовлечении несовершеннолетних в проституцию, сообщает NBC Connecticut.

Полиция города Мериден, штат Коннектикут, вышла на подозреваемую в ходе расследования дела о пропавшем ребенке. В результате оперативники обнаружили двух девочек-подростков в гостиничном номере, который рекламировался в интернете для оказания коммерческих секс-услуг.

Когда следователи вошли в помещение, одна из несовершеннолетних была частично раздета. Возраст девочек не разглашается.

24-летняя Джейнслеон Колон-Сантана была арестована 13 июля. Ей предъявили обвинения по нескольким пунктам, включая попытку торговли людьми, сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней в коммерческих целях, содействие проституции первой степени и продажу наркотиков.

Первоначально залог был установлен в размере $1 млн, но позже суд снизил сумму до $750 тыс. Женщина внесла залог и была освобождена до следующего заседания. Оно состоится 7 августа в Верховном суде Меридена. Расследование продолжается.

Ранее родители попытались продать ребенка ради финансирования своего бизнеса.

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