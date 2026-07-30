Появились подробности о фигуранте дела о нападении на ученого Зезина

«Ъ»: один из фигурантов дела о нападении на ученого Зезина работал в ГИБДД

Фигурант дела о нападении на ученого Никиту Зезина Александр Реверук работал в ГИБДД. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ «.

По данным издания, фигурант дела является бывшим инспектором ГИБДД. Его уволили в 2011 году после того, как он во время патрулирования случайно выстрелил своему напарнику в пах, уточнили журналисты. Впоследствии обвиняемый работал в бизнесе, следует из материала.

13 июля в Свердловской области двое мужчин избили директора аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя — ветерана Афганской войны Александра Шанина. Спустя несколько дней после нападения ученый попал в больницу с инфарктом, врачам его спасти не удалось. СК возбудил уголовное дело.

В рамках дела были задержаны Александр Реверук и Аркадий Вагнер. Мужчины подозреваются в нападении на Зезина и Шанина.

30 июля в Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступили материалы уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после избиения Зезина. Мера пресечения будет избрана в пятницу, 31 июля.

Ранее сообщалось, что фигурантам дела о нападении на ученого на Урале могут ужесточить наказание.