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Общество

Мать родила и выбросила дочь в мусорку в Петропавловске-Камчатском

На Камчатке ищут ребенка, выброшенного матерью в мусорный контейнер
Pixabay

На Камчатке местная жительница выбросила новорожденную дочь в мусорный контейнер, сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.

Во вторник, 28 июля, в одну из больниц Петропавловск-Камчатского доставили женщину с признаками недавних родов. Она рассказала, что 22 июля родила девочку в домашних условиях, после чего поместила младенца в мусорный пакет и вынесла к контейнеру у дома на улице Бохняка.

К моменту начала поисков отходы уже вывезла спецтехника. Местонахождение ребенка до сих пор не установлено. Женщина находится в реанимации, ей оказывают медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ. В настоящее время следователи осматривают территорию предприятия по утилизации отходов, опрашивают работников, восстанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее беременная россиянка приняла наркотики, родила раньше срока и избавилась от младенца.

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