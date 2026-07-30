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Общество

Ямпольская сообщила о добавлении сведений о героях СВО в учебники по русскому

Ямпольская: произведения об СВО войдут во внеклассную программу по литературе

Сведения о специальной военной операции (СВО) включены во внеклассную часть школьной программы по литературе, а также в новые учебники по русскому языку для 9-11 классов. Об этом сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская, передает РИА Новости.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что во внеклассной части школьной программы по литературе также представлены произведения о специальной военной операции. И они уже включены в рекомендованный список произведений патриотической направленности, созданных современными писателями», — сказала советник президента.

Ямпольская добавила, что сведения о героях СВО, о подвигах Донбасса уже включены в учебники по русскому языку для 10 и 11 классов, а также для среднего профессионального образования.

«И обязательно такая информация будет в учебниках по русскому языку для основной школы, над которыми сейчас работают авторские коллективы», — заключила советник президента.

2 июня министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что Министерство просвещения России утвердило список летней литературы для внеклассного чтения. По словам министра, в него вошли современные книги, в том числе патриотической направленности о родине, о подвигах современных защитников Отчества, в том числе героев специальной военной операции.

В качестве примеров литературы патриотической направленности Кравцов привел сборник Олега Роя «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны», книгу Михаила Федорова «Герои СВО. Символы русского мужества», произведение Олега Измайлова «Донбасс — сердце России».

Ранее в учебники по истории для 7-8-х классов внесли изменения.

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