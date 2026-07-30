В Гане мужчина умер после осложнений из-за высокого роста

Сулеймана Абдул Самед, которого считали самым высоким мужчиной Ганы, скончался в возрасте 33 лет. Мужчина много лет страдал от проблем со здоровьем, связанных с редким генетическим заболеванием, из-за которого его тело продолжало расти, пишет Daily Mail.

Самед умер в больнице города Тамале после госпитализации с инфицированными язвами на ногах. По словам родственников, сами раны не были прямым следствием его заболевания, однако их появление могло быть связано с многочисленными осложнениями.

В 2022 году рост мужчины составлял около 224 сантиметров. Близкие утверждали, что впоследствии он стал еще выше. У мужчины диагностировали синдром Марфана — наследственное заболевание соединительной ткани, которое может влиять на скелет, глаза, сердце и кровеносные сосуды. В его случае состояние сопровождалось необычным ростом и серьезными проблемами с опорно-двигательным аппаратом.

Абдул рассказывал, что начал стремительно расти уже после 20 лет. Со временем у него появились проблемы с позвоночником и передвижением. Из-за ухудшения здоровья мужчина был вынужден отказаться от футбола и мечты стать водителем.

На родине Самед стал местной знаменитостью. Родственники вспоминают его как доброго и щедрого человека, благодаря которому о небольшой деревне Гамбага, где он жил, узнали по всей стране.

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