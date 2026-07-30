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Общество

Студенты одно из вузов Москвы остались без стипендий и цифровых сервисов

Осторожно, новости: студенты МГЮА сообщили о задержке выплаты стипендий
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Студенты Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) пожаловались на невыплату стипендий, а также сбои в работе цифровой системы вуза. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сами студенты рассказали журналистам, что обычно деньги им поступают 23 и 24 числа каждого месяца, однако выплаты за июль до сих пор не поступили. По словам учащихся, руководство МГЮА не реагирует на их жалобы. При этом из-за этого некоторые студенты, родом из регионов, не могут погасить задолженность за проживание в общежитии.

Помимо невыплаты стипендий, проблемы возникли и с электронными сервисами МГЮА: в течение 10 дней студенты не могли воспользоваться внутренней электронной почтой, посмотреть расписание, а также оценки в электронной зачетной книжке.

Неделю назад, как уточняет «Осторожно, новости», в МГЮА официально сообщили о временных сбоях в работе цифровой инфраструктуры университета.

В пресс-службе вуза сообщили изданию «Подъем», что недоступны лишь некоторые цифровые ресурсы, а информация о невыплате стипендий не соответствует действительности.

«Временно недоступны отдельные цифровые сервисы. Официальный сайт функционирует в обычном режиме, приемная комиссия университета работает в соответствии с установленным графиком», – уточнили в пресс-службе университета, добавив, что восстанавливают работу сервисов в приоритетном порядке.

Ранее российские студенты рассказали, сколько тратят в месяц.

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