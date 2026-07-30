В Тульской области мужчина напал на женщину ради сумки с деньгами

В Тульской области мужчина ограбил женщину в подъезде ее дома

В Новомосковске мужчину задержали за разбойное нападение на женщину, сообщает УМВД по Тульской области.

Инцидент произошел в подъезде дома, где проживала потерпевшая. Злоумышленник подстерег ее у входа, нанес несколько ударов и вырвал сумку. В ней находились два мобильных телефона, кошелек с банковскими картами и наличными деньгами.

«Общая сумма причиненного материального ущерба составила 44 тысячи рублей», — уточнили в ведомстве.

Потерпевшая сразу обратилась в полицию, после чего личность нападавшего оперативно установили. Им оказался 50-летний безработный местный житель, уже судимый за кражу и разбой. В отношении мужчины вновь возбудили уголовное дело.

В настоящее время полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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