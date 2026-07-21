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Общество

Житель Воронежа похитил и ограбил человека, выдавая себя за сотрудника ФСБ

Под Воронежем осудили мужчину за похищение и разбой под видом сотрудника ФСБ
РИА Новости

Богучарский районный суд Воронежской области вынес приговор 39-летнему жителю Воронежа. Он был признан виновным в похищении человека, разбое в особо крупном размере и незаконном хранении боеприпасов, сообщила пресс-служба инстанции.

Суд установил, что в октябре 2022 года Цыхманов Е. А. вместе с сообщником, представившись сотрудниками ФСБ, напал на двух мужчин на территории Богучарского района.

Злоумышленники пристегнули жертв наручниками, угрожали расправой и похитили у них более $151 тыс., а также смарт-часы и мобильные телефоны. Чтобы оказать давление, одному из мужчин на голову надели пакет, а другому закрыли лицо курткой.

Позднее, во время обыска в июле 2023 года, в доме фигуранта нашли 61 пистолетный патрон. В суде Цыхманов вину не признал, и был осужден на 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Карелии ОПГ похитила человека за неповиновение наркошопу и зверски избила.

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