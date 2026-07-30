Губернатор рассказал о работе по ликвидации пожара на складе Wildberries под Пензой

Мельниченко: под Пензой более 100 человек тушат пожар на складе Wildberries

Пожар на складе Wildberries в Пензенской области, начавшийся после ударов беспилотников, тушат более 100 человек, 50 единиц техники и два поезда. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, площадь возгорания достигла 62 тыс. кв. м.

В ночь на 30 июля беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали склад Wildberries в Пензенской области. На территории объекта начался пожар, один человек пострадал, около 200 сотрудников эвакуировали. Компания перенаправила прием поставок и отгрузку заказов на другие площадки. Незадолго до атаки Мельниченко объявил в Пензенской области режим беспилотной опасности и сообщил о временных ограничениях в работе мобильного интернета.

Также сообщалось, что в городе Сарапуле в Удмуртской республике загорелся логистический объект Wildberries после атаки. Объект был заблаговременно эвакуирован.

Ранее Ozon сообщил, что принимает меры для минимизации рисков повреждения элементов инфраструктуры.