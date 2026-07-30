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Общество

Названа причина массового заболевания детей в лагере под Новосибирском

Роспотребнадзор: в лагерь «Чкаловец» под Новосибирском был занесен энтеровирус
Shutterstock

Дети массово заболели в оздоровительном лагере «Чкаловец» в Новосибирской области из-за энтеровирусной инфекции, занесенной на территорию учреждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«В связи с регистрацией заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Чкаловец» управлением Роспотребнадзора <...> незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, специалисты взяли пробы питьевой воды и продуктов. Кроме того, на экспертизу направили смывы пищеблока и дезинфицирующих растворов.

Также были приняты меры, направленные на предотвращение роста числа заболевших и прерывание путей передачи инфекции. С этой целью несовершеннолетних, имевших риск заражения, досрочно отправили домой для медицинского наблюдения.

29 июля региональное управление Следственного комитета РФ заявило, что в лагере «Чкаловец» в Искитимском районе госпитализировали шесть детей. Всего на территории учреждения отдыхали 900 несовершеннолетних, но из-за произошедшего третья летняя смена для старшей дружины была досрочно завершена. СК организовал доследственную проверку.

Ранее десятки человек отравились во время отдыха в одной из гостиниц Ставропольского края.

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