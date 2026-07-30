В Ленобласти будут судить отца, чей сын заживо сгорел при пожаре в гараже

В Ленобласти мужчина использовал газовую горелку в гараже и погубил своего сына

В Ленинградской области мужчина предстанет перед судом по делу о пожаре в гараже, в результате которого не выжил его 13-летний сын, пишет «Фонтанка» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Инцидент произошел этой весной в деревне Борисова Грива. По версии следствия, 46-летний мужчина использовал газовую горелку в гаражном боксе, рядом с которым находился 12-литровый баллон со сжиженным газом.

В какой-то момент вспыхнуло пламя, которое быстро распространилось по помещению. Подросток, оказавшийся внутри гаража, не смог самостоятельно выбраться. Он получил тяжелейшие термические ожоги. Отец также пострадал, но выжил.

В ходе следствия рассматривалась версия о том, что причиной возгорания стала утечка из газового баллона, однако экспертизы подтвердили, что к трагедии привели неосторожные действия родителя.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Ранее в Ростовской области ребенок играл с огнем в сарае и не выжил.