В Ростовской области ребенок играл с огнем в сарае и не выжил

В Ростовской области ребенок играл с огнем в сарае и устроил пожар

В Сальске Ростовской области 10-летний мальчик остался без присмотра взрослых и устроил пожар в сарае, спасти его не удалось. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в частном доме на улице Ходоса. Мальчик остался дома с пожилой бабушкой. Бабушка была в доме, а ребенок один в сарае, где и произошло возгорание. Пламя охватило 12 квадратных метров.

При тушении пожара огнеборцы обнаружили ребенка, спасти его не удалось. По предварительным данным, причина пожара детская шалость с огнем.

До этого в Москве четырехлетний мальчик нашел зажигалку и чуть не спалил квартиру. Как рассказала бабушка ребенка, ее внук остался ненадолго без присмотра, нашел зажигалку и поджег мебель в детской комнате. Возгорание удалось оперативно потушить

Ранее в Свердловской области дом с тремя детьми подожгли после просьбы сделать музыку тише.