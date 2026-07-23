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В Ростовской области ребенок играл с огнем в сарае и не выжил

В Ростовской области ребенок играл с огнем в сарае и устроил пожар
ГУ МЧС России по Ростовской области

В Сальске Ростовской области 10-летний мальчик остался без присмотра взрослых и устроил пожар в сарае, спасти его не удалось. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в частном доме на улице Ходоса. Мальчик остался дома с пожилой бабушкой. Бабушка была в доме, а ребенок один в сарае, где и произошло возгорание. Пламя охватило 12 квадратных метров.

При тушении пожара огнеборцы обнаружили ребенка, спасти его не удалось. По предварительным данным, причина пожара детская шалость с огнем.

До этого в Москве четырехлетний мальчик нашел зажигалку и чуть не спалил квартиру. Как рассказала бабушка ребенка, ее внук остался ненадолго без присмотра, нашел зажигалку и поджег мебель в детской комнате. Возгорание удалось оперативно потушить

Ранее в Свердловской области дом с тремя детьми подожгли после просьбы сделать музыку тише.

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