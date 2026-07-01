Россиянка заподозрила мужа в измене и ударила его ножом в живот

На Урале избрали меру пресечения женщине, которая ударила мужа ножом в живот, заподозрив его в измене. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в городе Реже после того, как компания вместе распивала спиртные напитки в жилище супругов. По словам женщины, во время застолья она поссорилась с мужем и ушла, оставив его со знакомой. Вернувшись обратно утром, она увидела гостью на кухне в откровенном виде и заподозрила мужа в измене.

Предварительно, женщина схватила кухонный нож и ударила супруга лезвием в живот. Пострадавший же рассказал, что после ухода жены продолжил застолье с приятельницей, уснул, а затем проснулся уже с колото-резаной раной и увидел нож в руках супруги.

Подозреваемая полностью признала свою вину, стороны примирились в досудебном порядке. Суд избрал женщине меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Старопольском крае женщина выжила после нападения супруга с ножом.