Мужчина стал «радиоактивным» после лечения редкой формы рака

Немец Бен Вагенманн рассказал о борьбе с крайне редким видом рака, встречающимся менее чем у одного человека из 100 тысяч. В рамках лечения ему вводили радиоактивный препарат, после чего несколько дней приходилось находиться в изолированной палате, потому что мужчина сам становился буквально радиоактивным, пишет Daily Star.

Бен, немецкий студент, живущий в Швейцарии, впервые заметил небольшую шишку на шее весной 2023 года после поездки на лыжах и перенесенной инфекции. Болезнь прошла, однако уплотнение осталось.

Спустя несколько месяцев обследование выявило опухоль размером до шести сантиметров, расположенную рядом с сонной артерией. В итоге ему диагностировали шейную параганглиому — редкую опухоль, которая развивается в области шеи и может затрагивать крупные сосуды и нервы.

Первоначально врачи считали, что образование, скорее всего, доброкачественное и медленно растущее. Однако дополнительное обследование выявило несколько небольших очагов в позвоночнике. Позднее стало ясно, что заболевание распространилось и на другие кости, включая ребра и таз.

Вагенманн перенес сложную десятичасовую операцию. Из-за расположения опухоли рядом с крупной артерией вмешательство оказалось особенно трудным. После операции ему в течение трех месяцев запрещали заниматься спортом из-за риска осложнений.

Ввиду редкости заболевания у врачей не было стандартной схемы дальнейшего лечения. В итоге Бену назначили радионуклидную терапию в клинике немецкого Ахена. Начиная с лета 2024 года он прошел шесть циклов лечения препаратом на основе радиоактивного лютеция. После введения вещества Бена помещали в специальную изолированную палату, поскольку некоторое время его организм действительно являлся источником ионизирующего излучения.

По его словам, в палате даже не было обычного душа, поскольку жидкости, контактировавшие с пациентом, требовали особого обращения. Общение с близкими в это время происходило только дистанционно. После возвращения домой ограничения сохранялись еще около недели: пациенту рекомендовали избегать тесного физического контакта с другими людьми, особенно детьми и беременными женщинами.

Лечение не уменьшило уже существующие опухоли, однако обследование после третьего курса показало, что распространение заболевания удалось остановить. Позднее Бен прошел еще два вида лучевой терапии, сопровождавшиеся побочными эффектами, включая воспаление пищевода.

Врачи считают заболевание неизлечимым, однако из-за его редкости и непредсказуемого течения не могут точно оценить продолжительность жизни пациента. Сейчас терапия направлена прежде всего на сдерживание болезни.

Несмотря на постоянные боли в спине и ногах, мужчина старается сохранять активный образ жизни, занимается физиотерапией и принимает обезболивающие. Он говорит, что осознает серьезность диагноза, но намерен максимально полно прожить то время, которое у него есть.

Ранее онколог заявил о существенном прогрессе в терапии против рака.