Подростка из Канска обвинили в серии «минирований» школы

В Канске школьник отправлял сообщения о минировании, чтобы не ходить на уроки

В городе Канске Красноярского края 14-летний ученик стал автором серии ложных сообщений о минировании, сообщает МВД Медиа.

По данным полиции, с января по март этого года подросток четырежды отправлял через чат-бот мессенджера сообщения о якобы заложенных в здании школы взрывных устройствах. Адресатами были классный руководитель, завуч и директор. Еще одно ложное сообщение он направил летом от чужого имени через официальный сайт юридической организации в Свердловской области.

Как установили правоохранители, таким способом школьник пытался сорвать занятия и не ходить на уроки. Каждый раз после поступления сообщений силовики проводили проверку с кинологами и служебными собаками, однако никаких опасных предметов обнаружено не было.

Возбуждены четыре уголовных дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подросток находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос о его помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

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