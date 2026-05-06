Россиянам раскрыли, можно ли умереть от укуса комара или мошек

Некоторые виды комаров и мошек, обитающих в России, переносят смертельно опасные болезни. Также комариные укусы опасны для аллергиков — может возникнуть длительный зуд, отек горла и головокружение. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова.

«Семейство комары, включающее 2800 видов (в России обитает более 100) могут представлять опасность для человека, так как их самки не только назойливые кровососы, но и переносчики ряда тяжелых заболеваний: малярии, лихорадки денге, желтой лихорадки, различных филяриозов. По данным ВОЗ, ежегодно от таких заболеваний умирает более 700 тыс. человек. Укусы комаров также опасны для людей, предрасположенных к аллергическим реакциям. В некоторых случаях зудящий отек может разрастаться, затвердевать. Такая реакция может быть весьма длительной. Кроме того, аллергическая реакция на укус может приобрести системный характер, тогда потребуется срочная медицинская помощь: у пострадавшего может начаться отек горла, головокружение, тошнота, вплоть до потери сознания», — предупредила специалист.

Среди 560 видов мошек, обитающих в России, также есть опасные особи — их укусы могут вызвать анафилактический шок, рассказала Трофимова.

«Семейство мошки – это 1500 видов, входящих в состав гнуса (в России насчитывается 560 видов). Самки активны днем, питаются кровью. При укусе возникает сильная боль – как результат выкусывания самкой кусочка кожи. Возникает припухлость и ощущается сильный зуд. Слюна мошки отличается высокой токсичностью и вызывает самостоятельное заболевание — симулидотоксикоз. Помимо сильного зуда, симулидотоксикоз характеризуется обширными отеками, гиперемией, повышением температуры и тахикардией, заболевание особенно опасно для пожилых людей и маленьких детей. При множественных укусах возможен анафилактический шок. Если при анафилактическом шоке после укуса комаров или мошки не оказать своевременную медицинскую помощь, возможен в том числе летальный исход», — заключила она.

