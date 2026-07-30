Психолог назвала главные правила профилактики деструктивного поведения у ребенка

Основой профилактики деструктивного поведения у ребенка должна быть системная работа над отношениями внутри семьи, а не разовые беседы. Об этом РИАМО рассказала детский психолог Ольга Панфилова.

По словам специалиста, ребенок, который умеет прямо говорить о собственных чувствах, справляться с приступами гнева и обидой с помощью слов, а не молчаливой ненависти или драки, оказывается значительно устойчивее к плохому влиянию.

Психолог призвала родителей учить детей называть свои эмоции, проживать неудачи и просить других о помощи. Такое поведение является силой, а не слабостью.

Помимо этого, нужно не просто ограждать ребенка от вредного контента, но и объяснять, почему не следует делать те или иные вещи. Эксперт подчеркнула, что поддержка увлечений и живое общение помогают ребенку получить признание здоровым путем.

«Главное, будьте рядом не как контролер, а как надежный тыл: пусть он твердо знает, что дома его выслушают и не отвернутся, что бы ни случилось. Дети, которых по-настоящему любят и уважают, редко ищут спасения в жестокости и радикальных идеях», — заключила она.

Педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин рассказал «Газете.Ru», что от правильной реакции родителей зависит развитие мышления и способности ребенка справляться со стрессом. Специалист объяснил, что во время истерики у малыша отключается рациональная часть мозга, из-за чего не может успокоиться усилием воли. Задача взрослого — не подавить эмоции, а помочь мозгу научиться с ними справляться.

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