Назван продукт, который делает людей умнее

Диетолог Роман Пристанский подтвердил утверждение о том, что орехи благотворно влияют на интеллектуальные способности людей. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что это не миф – этот продукт способен менять структуру мозга и делать людей умнее.

По словам специалиста, ключевым элементом являются содержащиеся в орехах липиды, которые выступают базовым структурным материалом для формирования всех гормонов.

«Особенно в грецком орехе очень большое количество полифенолов и разнообразных ферментов, которые благотворно влияют на расширение капиллярной сетки в мозгу, то есть доставку питательных веществ в мозг», — отметил врач.

А вот мнение о негативном влиянии орехов на уровень холестерина диетолог опроверг – по его словам, образование «вредного» холестерина в организме связано в большей степени с нехваткой белка в диете, а не с потреблением жиров. Именно белок отвечает за переработку холестерина, подчеркнул Пристанский.

Он также отметил, что осторожность с орехами следует проявлять людям с аллергией, а также порекомендовал выбирать сырые или сушеные орехи без добавок.

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