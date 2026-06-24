Врач-остеопат назвал опасную летнюю обувь

К потенциально проблемным вариантам летней обуви относятся модели без фиксации стопы, с полностью плоской или, наоборот, чрезмерно высокой подошвой – они чаще всего становятся причиной перегрузки стоп и нарушений биомеханики ходьбы. Об этом «Газете.Ru» рассказал остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

Так, к потенциально проблемным вариантам относятся шлепанцы и вьетнамки, обувь на высоком каблуке, полностью плоские балетки и сандалии без амортизации, а также изношенные модели, утратившие форму и поддержку.

«Такая обувь заставляет стопу работать в неестественном режиме. Это может перегружать мышцы и менять механику ходьбы, что со временем отражается не только на стопах, но и на коленях, тазобедренных суставах и пояснице. При этом кратковременное использование такой обуви, например на пляже или у бассейна, обычно не представляет проблемы. Риски возникают при ежедневной длительной ходьбе, особенно если обувь не фиксирует стопу и не имеет амортизации», — пояснил врач-остеопат.

Отдельно эксперт обращает внимание на обувь на плоском ходу. По его словам, она подходит не всем: при склонности к плоскостопию, болях в стопах или пояснице постоянное ношение таких моделей может усиливать нагрузку на опорно-двигательный аппарат. В повседневной жизни чаще предпочтительнее обувь с небольшой амортизацией и небольшим подъемом пятки.

«Если говорить о женских моделях с каблуком, оптимальной высотой для регулярной носки считается около 2–4 сантиметров. Такой вариант позволяет более равномерно распределять нагрузку. Длительное ношение высоких каблуков приводит к укорочению икроножных мышц и ахиллова сухожилия, поэтому при переходе на более низкую обувь может появляться дискомфорт и боль. Выбирая летнюю обувь, важно учитывать не только ее внешний вид, но и конструкцию. Она должна фиксировать стопу, не сдавливать пальцы, иметь устойчивую пятку и сгибаться в области пальцев, а не посередине подошвы. Главный критерий – комфорт при ходьбе. Если после нескольких часов нет усталости и боли, скорее всего, обувь подобрана правильно», – отметил Симкин.

Ранее врачи рекомендовали в жару выбирать обувь с жесткой пяткой и анатомической стелькой.