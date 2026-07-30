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Общество

Врач предостерегла россиян от сна в состоянии голода

Диетолог Лазуренко: нельзя засыпать сразу после еды или в состоянии голода
Lucigerma/Shutterstock/FOTODOM

Режимность питания – это одна из ключевых составляющих качественного сна, поэтому важно ориентироваться не только на набор продуктов, но и на время приемов пищи. Засыпать сразу после еды или ложиться спать в состоянии голода – вредно для организма, предупредила в беседе с RT врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Лучшим решением врач назвала двух- трехчасовой перерыв между ужином и сном. Если лечь спать раньше, то организм будет тратить силы на пищеварительный процесс, на фоне чего уйти в сон будет труднее, он будет менее крепким. Что касается голода, то это также вредно, особенно, если длится голод более восьми часов, подчеркнула Лазуренко.

«Как правило, к моменту ухода ко сну уровень глюкозы становится очень-очень низкий, и на его место приходит кортизол, который начинает заставлять проверять, что там, в холодильнике», — пояснила врач.

Она посоветовала выбрать на ужин легкоусвояемые белки – например, нежирные сорта рыбы или белые сорта мяса (курица, индейка). К таким продуктам нужно добавить источники правильных жиров – например, авокадо или грецкие орехи, а также овощи, богатые клетчаткой.

Пить после шести-семи вечера следует поменьше и только по потребности. Диетолог порекомендовала ограничиться небольшой чашкой травяного чая с ромашкой и мятой – этот напиток полезен для ЖКТ, а также обладает успокаивающим эффектом, заключила специалист.

До этого врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалёва рассказала «Газете.Ru», что вечерний ужин способен напрямую влиять на качество сна, причём проблема не всегда связана с перееданием. Некоторые продукты активизируют нервную систему или заставляют пищеварительный тракт работать в усиленном режиме, из-за чего уснуть становится значительно сложнее. В частности, по словам врача, неблагоприятно на ночной отдых влияет и тяжёлая жирная пища — фастфуд, жареные блюда, жирные сорта мяса, а также различные соусы.

Ранее врач назвал россиянам ключевую ошибку при бессоннице.

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