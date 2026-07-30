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Общество

Врач назвал россиянам ключевую ошибку при бессоннице

Психиатр Исаев: попытки заставить себя уснуть при бессоннице – главная ошибка
Shutterstock/FOTODOM

Если у человека бессонница, ему не стоит заставлять себя лежать в постели, чтобы уснуть. На самом деле лучше не находиться в постели, не чувствуя желания спать, так как это лишь укрепляет в мозгу условную связь, которая заставляет расценивать кровать как место, где невозможно заснуть, объяснил RT врач-психиатр, кандидат медицинских наук, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

Он посоветовал при бессоннице уйти из спальни и заняться чем-то спокойным – например, почитать книгу. Вернуться в постель стоит лишь если появилась сонливость.

«Такой подход используется в когнитивно-поведенческой терапии инсомнии (бессонницы) и направлен на восстановление естественной ассоциации между постелью и сном», — подчеркнул врач.

В то же время если бессонница сохраняется в течение долгого времени, из-за чего днем появляется чувство усталости, важно обратиться за помощью к специалисту, предупредил Исаев. По его словам, сама по себе инсомния появляется редко – как правило, её рассматривают как симптом других заболеваний, включая депрессию, тревожное или аффективное расстройство.

До этого врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалёва рассказала «Газете.Ru», что вечерний ужин способен напрямую влиять на качество сна, причём проблема не всегда связана с перееданием. Некоторые продукты активизируют нервную систему или заставляют пищеварительный тракт работать в усиленном режиме, из-за чего уснуть становится значительно сложнее. В частности, по словам врача, неблагоприятно на ночной отдых влияет и тяжёлая жирная пища — фастфуд, жареные блюда, жирные сорта мяса, а также различные соусы.

Ранее врач предупредила, что бессонница и снижение обоняния – это ранние признаки болезни Паркинсона.

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