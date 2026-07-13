Врач назвала неочевидные ранние признаки болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона на ранних этапах часто остаётся незамеченной, так как её симптомы списываются на стресс, возраст или усталость. Однако если вовремя обратить внимание на тревожные признаки, то у пациентов будет возможность своевременно принять меры, рассказала RT врач Ольга Шуппо.

По её словам, обычно ещё за 10–15 лет до первых нарушений двигательных функций при болезни Паркинсона у пациентов могут отмечаться такие ранние признаки, как сонливость, бессонница, снижение обоняния. Кроме того, часто появляются нарушения пищеварения и работы вегетативной нервной системы, человек начинает быстро уставать.

На более поздней стадии, когда уже проявляются двигательные нарушения, наблюдаются лёгкий тремор, даже обычные бытовые действия становятся замедленными, человек ощущает некоторую скованность в мышцах. Кроме того, пациент начинает реже моргать, его лицо теряет выразительность, речь становится монотонной и тихой.

Шуппо предупредила, что в последние годы болезнь Паркинсона и прочие нейровегетативные заболевания заметно помолодели.

«Согласно современным исследованиям, их ранний дебют стали диагностировать к 40 годам, хотя ещё несколько лет назад признаки ослабления памяти проявлялись только ближе к 50, — отметила врач. — Лечения от этих болезней пока не разработано, но можно диагностировать их на ранней стадии и повлиять на снижение вероятности развития заболевания».

Среди основных мер профилактики заболевания специалист выделила такие, как регулярные занятия спортом, правильное питание, социальная активность, умственные нагрузки и в целом следование здоровому образу жизни.

До этого невролог, реабилитолог клиники ранней реабилитации «Три сестры» Артём Багаутдинов рассказал «Газете.Ru», что изменение походки может быть признаком развития болезни Паркинсона. Например, появляется шаркающая походка – человек будто не отрывает ноги от пола, делает мелкие шаги, «семенит». Часто это сопровождается ощущением, что ему трудно начать движение — как будто ноги «прилипли». В других случаях походка становится неустойчивой, либо человек начинает шире расставлять ноги при ходьбе — как будто «страхуется». Важно обращать внимание на подобные изменения, подчеркнул специалист.

Ранее был назван «гормон счастья», запускающий болезнь Паркинсона.