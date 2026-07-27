Россиянина осудили за передачу Украине данных о военно-морской базе в Новороссийске

Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине, который передал данные о Новороссийской военно-морской базе сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, россиянин собрал сведения об объекте 4 мая 2025 года. Уже 6 мая подсудимый передал их украинской разведке.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 150 тыс. рублей», — говорится в сообщении суда.

22 июля суд вынес приговор жителю Краснодара по статье о госизмене, ближайшие 16 лет он проведет в колонии строгого режима. Установлено, что с марта 2024 по июль 2025 года он установил контакт с представителем СБУ. Пользуясь должностным положением фигурант передавал информацию об объектах топливно-энергетического комплекса и деятельности предприятия, представляющую интерес для спецслужб Украины.

Ранее физика из института «Роскосмоса» арестовали по делу о госизмене.