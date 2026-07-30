Москвичей предупредили о возвращении жары в выходные

Столичный регион в предстоящие выходные ожидает возвращение жаркой погоды, температура воздуха превысит 30-градусную отметку. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Заметно теплеть, по его словам, начнет уже с пятницы, 31 июля. В этот день прекратятся дожди, воздух прогреется до +15…+17 градусов ночью и до +24…+26 градусов днем. Сопровождаться такая погода будет северо-западным ветром со скоростью 6-11 м/с.

А в выходные в регион уже придет жара, 1 и 2 августа ожидаются колебания температуры воздуха от +26 до +31 градуса. В то же время ночью будет не так жарко – в центре столицы прогнозируется порядка +20 градусов, в остальных районах до +15 градусов.

«При переменной облачности в субботу обойдется без осадков. Местами кратковременный дождь может быть в воскресенье во второй половине дня», — сообщил Ильин, добавив, что в период с четверга по воскресенье атмосферное давление повысится до 750 мм рт. ст.

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