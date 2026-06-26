Жасмин выделила еще 250 млн рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане

Певица Жасмин и ее супруг Илан Шор решили отправить еще 250 млн рублей жителям Дагестана, который в этом году пострадал от сильного наводнения. Средства планируется выделить на восстановление разрушенного жилья, а также объектов инфраструктуры, сообщает RT.

В первую очередь финансовую помощь звездной четы используют для восстановления системы питьевого водоснабжения четырех сел Хасавюртовского района. После обрушившейся на регион стихии этой весной жители до сих пор вынуждены пить исключительно привозную бутилированную воду.

Это не первая помощь пострадавшим дагестанцам от певицы – новое жилье от нее уже получили 15 семей. Так, накануне звезда вручила шести семьям из Махачкалы ключи от новых квартир, еще две семьи вскоре также получат возможность переехать. Кроме того, в Дербентском районе стартовало строительство новых домов – работы завершатся к 1 сентября.

Вместе с тем Жасмин продолжает оплачивать аренду жилья, а также финансировать ремонт еще 22 семьям, одной пожилой паре из Мамедкалы она купила автомобиль.

Напомним, в прелее звездная чета уже выделяла 250 млн рублей на восстановление жилья пострадавшим от наводнения в Дагестане. Сообщая об этом, певица подчеркнула, что ее семья не могла остаться в стороне. По словам артистки, в первую очередь поддержка оказывается тем, кому особенно тяжело: семьям с детьми, пожилым, малообеспеченным семьям.

Также отмечалось, что Жасмин и RT помогли пожилой женщине с двумя детьми, оставшимся без дома после наводнения в Дагестане — исполнительница приобрела для них одежду, стиральную машину, а также оплатила временное арендное жилье.

Ранее в Дагестане автомобильный мост частично обрушился из-за дождей.