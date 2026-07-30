Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Врач объяснил снижение спроса на услуги стоматологов в России

Врач Шаргородский: спрос на услуги стоматологов из-за подорожания материалов
Николай Хижняк/РИА Новости

Спрос на услуги стоматологов в России упал на фоне снижения покупательной способности граждан, а также из-за повышения стоимости материалов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский.

По словам эксперта, снижение спроса стоматологические услуги не связано с ростом цен на них.

«Сейчас падение уровня бизнеса во всем, в том числе и в стоматологии тоже. Очень серьезно были подняты цены на стоматологические материалы, за счет того, что все, что нам нужно, — в основном это серый экспорт», — объяснил он.

Врач отметил, что стоимость самих услуг повысилась так не значительно, как подорожали материалы для лечения зубов. Для того чтобы избежать убытков, некоторые медицинские центры начали сокращать штат сотрудников.

Старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела Университета «Синергия» Виталий Супруненко до этого сообщил «Газете.Ru», что россияне начали аккуратнее тратить деньги на такси и доставку готовой еды. По его словам, основной причиной стало заметное подорожание самих услуг: тарифы на такси за последние два года выросли на 30-40% и обогнали общий рост цен. На это повлияли нехватка водителей, дорогие кредиты на автомобили, а также рост расходов на их обслуживание.

Ранее стоматолог перечислила первые признаки кариеса.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июля. Самозапрет на казино, «зеленые коридоры» в магазинах и опасные шакалы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!