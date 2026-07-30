Врач объяснил снижение спроса на услуги стоматологов в России

Спрос на услуги стоматологов в России упал на фоне снижения покупательной способности граждан, а также из-за повышения стоимости материалов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский.

По словам эксперта, снижение спроса стоматологические услуги не связано с ростом цен на них.

«Сейчас падение уровня бизнеса во всем, в том числе и в стоматологии тоже. Очень серьезно были подняты цены на стоматологические материалы, за счет того, что все, что нам нужно, — в основном это серый экспорт», — объяснил он.

Врач отметил, что стоимость самих услуг повысилась так не значительно, как подорожали материалы для лечения зубов. Для того чтобы избежать убытков, некоторые медицинские центры начали сокращать штат сотрудников.

Старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела Университета «Синергия» Виталий Супруненко до этого сообщил «Газете.Ru», что россияне начали аккуратнее тратить деньги на такси и доставку готовой еды. По его словам, основной причиной стало заметное подорожание самих услуг: тарифы на такси за последние два года выросли на 30-40% и обогнали общий рост цен. На это повлияли нехватка водителей, дорогие кредиты на автомобили, а также рост расходов на их обслуживание.

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