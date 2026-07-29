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Общество

Стоматолог перечислила первые признаки кариеса

Стоматолог Патлатая: реакция зубов на сладкое может быть симптомом кариеса
Stanislaw Mikulski/Shutterstock/FOTODOM

Изменение оттенка зубов и их острая реакция на сладкое могут быть признаками появления кариеса. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая.  

«Первый признак кариеса — изменение оттенка зубной эмали: так проявляется начальная стадия заболевания. Уже на этом этапе важно записаться на прием к стоматологу. Опытный врач может назначить реминерализующую терапию — она позволяет укрепить эмаль и обойтись без сверления. По мере развития патологии появляется еще один симптом: зубы начинают остро реагировать на сладкое. Это свидетельствует о том, что разрушение эмали прогрессирует и требуется лечение у стоматолога‑терапевта — чаще всего оно предполагает установку пломбы», — сказала она.

По словам специалиста, если зубы начинают реагировать на горячую и холодную пищу — заболевание прогрессирует. Патлатая рекомендовала посещать врача пару раз в год, поскольку распознать кариес на начальных стадиях бывает трудно.

«Если человек откладывает визит к врачу и дожидается появления чувствительности к горячей и холодной пище, это говорит о развитии осложнений. Вероятно, кариес перешел в более серьезную стадию — например, в периодонтит. В такой ситуации тактика лечения усложняется: сначала врачу нужно прочистить каналы, а уже потом решать, какие дальнейшие шаги предпринять. Самостоятельно распознать зарождающийся кариес бывает непросто: на ранних этапах изменения малозаметны. Поэтому рекомендуется регулярно посещать стоматолога — два раза в год. Врач своевременно выявит начальные признаки патологии и поможет не допустить ухудшения состояния зубов. При необходимости специалист скорректирует график осмотров с учетом особенностей течения патологических процессов», — заключила она.

Ранее стоматолог напомнила, что чистить зубы надо не менее 10 минут.

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