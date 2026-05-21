Россияне стали реже пользоваться такси и доставкой еды

Россияне начали аккуратнее тратить деньги на такси и доставку готовой еды, заявил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела Университета «Синергия» Виталий Супруненко.

По его словам, главная причина — заметное подорожание самих услуг: тарифы на такси за последние два года выросли на 30–40% и обогнали общий рост цен. На это повлияли нехватка водителей, дорогие кредиты на автомобили и рост расходов на их обслуживание, сказал Супруненко.

Он добавил, что из-за этого люди стали отказываться от незапланированных поездок и оставлять такси для случаев, когда без него трудно обойтись. С доставкой еды ситуация похожая: во время пандемии многие привыкли заказывать готовые блюда домой, но сейчас кафе и рестораны снова работают в обычном режиме, и потребность в частой доставке снизилась, подчеркнул Супруненко.

«Было бы красиво сказать, что россияне стали осознанными потребителями, но точнее будет назвать это вынужденной рационализацией. Люди не отказываются от такси по идейным соображениям — они считают деньги. Такси и доставка не относятся к обязательным расходам, в отличие от продуктов, коммунальных платежей или жилья. Когда у семьи растут базовые траты, от таких услуг отказываются в первую очередь. Их проще заменить: пройти часть пути пешком, пересесть на автобус или приготовить ужин дома», — отметил экономист.

При этом само поведение покупателей меняется, подчеркнул эксперт. По его словам, люди чаще заранее оценивают, стоит ли поездка своих денег, выбирают смешанные маршруты — например, часть пути едут на метро, а остаток на такси. Также они стараются не вызывать машину в часы пик, когда цена выше, сказал Супруненко.

По его словам, для сервисов такси и доставки это означает перемены: агрегаторам уже сложнее быстро расти за счет новых клиентов, теперь им придется удерживать тех, кто готов платить. В такси компании будут предлагать разные тарифы для частых и редких поездок, считает Супруненко. В доставке еды слабые игроки могут уйти с рынка, а сильные будут делать ставку на подписки, скидочные программы и другие способы удержать клиента, уверен эксперт.

Он считает, что в ближайшие два-три года рынок вряд ли вернется к прежней модели потребления: нехватка водителей и курьеров, дорогие кредиты и осторожность покупателей сохранятся, а рост будет идти не столько за счет новой аудитории, сколько за счет среднего чека и более эффективной работы самих сервисов.

