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Общество

Врач развеял миф о дефиците витамина К

Врач Барсуков: дефицит витамина К встречается очень редко
elifilm/Shutterstock/FOTODOM

Проблема дефицита витамина К зачастую преувеличивается для стимулирования продаж биологически активных добавок, поскольку он широко представлен в привычном рационе. Об этом Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению «Эндокринология» ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Он подчеркнул, что этот витамин присутствует в большом количестве продуктов: от зеленых овощей и растительных масел до мяса и рыбы. Аптечные добавки при этом не помогут заменить разнообразное питание, добавил врач. По его словам, хроническая нехватка этого элемента может проявляться специфическими симптомами, но диагностируется она крайне редко. Особое внимание к рациону требуется лишь узким категориям пациентов, в том числе людям с тяжелыми поражениями печени и кишечника и тем, кто принимает специфические лекарства.

«Я ни разу не видел в истории болезни, чтобы у человека было написано: дефицит именно витамина К. Если человек регулярно и разнообразно питается и не имеет тяжелых хронических заболеваний кишечника и печени, то дефицит крайне маловероятен, и никакой анализ для этого сдавать не надо», — подчеркнул Барсуков.

В обзорной статье издания Frontiers in Nutrition до этого сообщалось, что витамин K может помочь пожилым людям поддерживать мышечную силу и работоспособность.

Ранее была создана форма витамина K, способная восстанавливать клетки мозга.

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