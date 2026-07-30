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Общество

Неизвестный объект взорвался в Люблинском воеводстве Польши

В Люблинском воеводстве Польши обнаружили воронку от взрыва неизвестного объекта
Czarek Sokolowski/AP

Мощный взрыв произошел на территории Люблинского воеводства в Польше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В полиции рассказали, что информация о взрыве поступила утром. Громкие звуки раздались в Билгорайском повяте между населенными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице.

«На место дежурный направил полицейские патрули», — говорится в заявлении.

Из него следует, что стражи порядка по прибытии на место обнаружили «воронку и разбросанные элементы неидентифицированного объекта». Повреждения находятся в поле, расположенном на расстоянии около 2 км от зданий.

Информация о случившемся была передана компетентным службам. В Билгорайский повят направили членов контртеррористического подразделения.

В ночь на 30 июля издание «Украина.ру» сообщило, что в городе Люблин на востоке Польши была объявлена ракетная опасность. В населенном пункте сработали сирены, при этом официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши заявляло, что в воздух была поднята дежурная военная авиация. Решение приняли в связи с активностью российских войск на Украине, утверждалось в сообщении.

Ранее в порту Румынии взорвался украинский морской беспилотник.

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