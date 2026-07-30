В мэрии Якутска опровергли информацию о минировании здания

В мэрии Якутска заявили, что сообщение о минировании ее здания не подтвердилось

В окружной администрации Якутска заявили, что сообщение о минировании здания мэрии города не подтвердилось, опасных предметов там не обнаружено.

«В 09:50 (03:50 мск. — «Газета.Ru») проверочные мероприятия правоохранительными органами в здании окружной администрации города Якутска завершены. По результатам обследования взрывных устройств и посторонних предметов не обнаружено», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники мэрии вернулись на рабочие места, она работает в штатном режиме. Движение по улице Курашова восстановлено, угроз для городских жителей нет.

Незадолго до этого в администрации заявили, что сотрудников мэрии эвакуировали из здания из-за анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

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