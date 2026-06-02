В Череповце юноша 26 раз «минировал» объекты в регионах и получил реальный срок

В Череповце молодого человека осудили за 26 ложных сообщений о терактах
I am from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Юноша из Череповца стал фигурантом уголовного дела после того, как профильные службы о минировании разных объектов. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По данным следствия, в период с осени 2023 по зиму 2024 года сообщал о готовящихся взрывах как на территории его города, так и в Керчи и Змеиногорске.

«Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Вологодской области», – говорится в публикации.

В отношении 18-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Всего он «заминировал» 26 объектов. В момент совершения преступлений он был несовершеннолетним.

Сам фигурант вину признал и заявил, что больше так делать не будет. Молодого человека приговорили к трем годам и десяти месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении. Также его обязали выплатить штраф 40 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге мальчик сообщил о минировании более 700 школ по просьбе нового друга.

 
