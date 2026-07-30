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Общество

Россиянам сообщили о скорой возможности самозапрета на азартные игры

Аксаков: с сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры
mr_tigga/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что игромании подвержены тысячи россиян и, если хотя бы 1% из них воспользуются самозапретом, это будет хорошим результатом.

Закон предусматривает, что граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого необходимо направить в Единый регулятор азартных игр заявление об отказе от участия в них на определенный срок. Такое заявление подается через МФЦ или «Госуслуги» и его нельзя отозвать в течение года.

Аксаков напомнил, что предлагал расширить самозапрет на другие сферы, в том числе компьютерные игры. Парламентарий подчеркнул, что люди должны иметь возможность ограничивать свои эмоции с помощью закона.

29 июня сообщалось, что до 12% взрослых россиян страдают патологической зависимостью от азартных игр.

Ранее психолог объяснил механизм формирования игровой зависимости.

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