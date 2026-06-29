Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Почти 12% взрослых жителей России страдают от зависимости к азартным играм

Известия: 12% россиян страдают лудоманией, тратя на это 21% своего бюджета.
Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

До 12% взрослых россиян страдают патологической зависимостью от азартных игр. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша и данные Центра борьбы с лудоманией.

По информации издания, за помощью к специалистам обращаются лишь 5–10% людей с игровой зависимостью. Наиболее подвержены лудомании мужчины в возрасте от 25 до 44 лет — экономически активная и трудоспособная часть населения. В среднем они тратят на азартные игры около 11 тысяч рублей в месяц, что составляет примерно 21% их бюджета.

До этого стало известно, что Минздрав России намерен включить «патологическое влечение к азартным играм» в список заболеваний, требующих бесплатной помощи психиатров-наркологов. Предполагается, что это поможет снизить тягу к азартным играм, сформировать здоровые модели поведения и справиться с сопутствующими психоэмоциональными проблемами.

Ранее тренер посоветовала заниматься спортом для борьбы с лудоманией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Маскономика». В чем хрупкость бизнес-империи, которая сделала Илона Маска триллионером
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!