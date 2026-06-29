Почти 12% взрослых жителей России страдают от зависимости к азартным играм

До 12% взрослых россиян страдают патологической зависимостью от азартных игр. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша и данные Центра борьбы с лудоманией.

По информации издания, за помощью к специалистам обращаются лишь 5–10% людей с игровой зависимостью. Наиболее подвержены лудомании мужчины в возрасте от 25 до 44 лет — экономически активная и трудоспособная часть населения. В среднем они тратят на азартные игры около 11 тысяч рублей в месяц, что составляет примерно 21% их бюджета.

До этого стало известно, что Минздрав России намерен включить «патологическое влечение к азартным играм» в список заболеваний, требующих бесплатной помощи психиатров-наркологов. Предполагается, что это поможет снизить тягу к азартным играм, сформировать здоровые модели поведения и справиться с сопутствующими психоэмоциональными проблемами.

Ранее тренер посоветовала заниматься спортом для борьбы с лудоманией.