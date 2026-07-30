Россияне стали меньше тревожиться

Доля россиян, испытывающих тревожное состояние, снизилась с 25% в апреле до 23% в июле 2026 года. Об этом сообщает аналитический центр ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, наиболее высокий уровень тревожности зафиксирован среди младших и старших миллениалов. К младшим относятся россияне, родившиеся в 1992–2000 годах, среди которых тревогу испытывают 31% респондентов. Среди старших миллениалов, родившихся в 1982–1991 годах, этот показатель составляет 32%.

Исследование также показало связь между уровнем тревожности и источниками информации. Среди активных пользователей интернета тревожное состояние испытывают 32% опрошенных, тогда как среди тех, кто преимущественно смотрит телевизор, – 15%. Еще 17% приходится на россиян, одинаково активно пользующихся интернетом и телевидением.

Наиболее высокий уровень тревожности отмечен среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга – 30%, что на пять процентных пунктов ниже апрельского показателя. В сельской местности доля тревожных граждан составила 19%, увеличившись на два процентных пункта.

До этого фитнес-эксперт, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова рассказала «Газете.Ru», что проблема «заедания» негативных эмоций продолжает оставаться актуальной для жителей нашей страны. Политические события или проблемы на работе – все это приводит к росту уровня стресса.

Ранее ВЦИОМ зафиксировал рост доли жизнерадостных россиян до 35%, общее эмоциональное состояние оставалось положительным.